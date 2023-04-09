Триває чотириста десята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, завдяки мужності кожного воїна, було відбито понад 40 ворожих атак.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, протягом доби росіяни здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Водночас ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі південніше Діброви.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

Одначе, досі не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення.