Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Так, протягом доби росіяни здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі й поранені серед цивільних, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донеччині. Водночас ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі південніше Діброви.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.
На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.
Одначе, досі не припиняються випадки насильницького викрадення цивільного населення російськими загарбниками на тимчасово зайнятих територіях України. Зокрема, у Старобільську Луганської області, російські окупаційні війська організовують обшуки місць проживання громадян, яких підозрюють у підтримці України та вивозять людей у невідомому напрямку, без повернення.
Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога”, – зазначили у Генштабі.
- Військові РФ намагаються заблокувати Авдіївку для просування по Донецькій області. У Силах оборони вважають, що наступною ціллю окупантів може стати Курахове.
- Минулої доби російські війська завдали ракетного удару по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості, внаслідок чого частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.
- У Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 11 бойових кораблів, кількість ракетоносіїв збільшено вдвічі. Наразі два підводних човни із вісьма “Калібрами” готові до застосування.