Російські окупанти продовжують вилучати українську літературу з місцевих бібліотек на тимчасово окупованих територіях та заміщують їх російськими книжками.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, Міністерство культури РФ виділяє 200 мільйонів рублів на закупівлю та поширення російських книжок на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Водночас близько 120 мільйонів рублів скерують на створення трьох модельних бібліотек у кожному тимчасово окупованому регіоні та 40 мільйонів – на фінансування підконтрольних російським загарбникам бібліотек тимчасово захоплених регіонів України.

У ЦНС пояснили, що таким чином, росіяни ставлять перед собою мету – знищити українську літературу на тимчасово окупованих територіях.

“Це характерна риса Росії – знищити рідну мову, насадити свої правила життя”, – наголосили у ЦНС.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях.

Книги вилучають із фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, у Ровеньках на Луганщині зафіксовано випадки масового спалювання української літератури у місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни виправдовують тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, однак у перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.

Раніше так зване “міністерство освіти та науки “ЛНР” (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ із порадою вилучити із фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому містилось 365 позицій.

У вересні 2022 року стало відомо, що російські окупанти вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.

Окрім цього, того ж місяця російські загарбники спалили у тимчасово окупованому Маріуполі українські підручники.

Натомість у серпні минулого року українські захисники передали Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у Києві книги, які врятували від російських окупантів у Лисичанську на Луганщині.