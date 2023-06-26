Джерело: Центр національного спротиву
Як повідомляється, мережа руху опору ТОТ Луганської області отримала інформацію щодо факту примусового відчуження одного з медичних закладів м. Луганськ на користь російських окупаційних військ.
Зокрема, зазначається, що одна з районних лікарень міста була перепрофільована під військовий шпиталь, де цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для розширення можливостей шпиталю залучені медичні працівники з території РФ.
Наряду із цим, відчуження даного медичного закладу призвело до дефіциту медичних працівників, зменшенню кількості ліжко-місць та погіршення медико-санітарних умов для цивільного населення в м. Луганськ.
- За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від початку повномасштабного вторгнення РФ, російські загарбники здійснили понад 900 атак на українські медичні установи.
- У зв’язку з великими санітарними втратами, російські окупанти все більше використовують цивільні медичні заклади населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у тимчасово окупованому Луганську, Залізнична лікарня використовується загарбниками як військовий шпиталь.
- Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. У деяких населених пунктах місцевим жителям заборонили приходити у медзаклади, адже там лікують виключно окупантів.