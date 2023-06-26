На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують використовувати медичні заклади у військових цілях.

Джерело: Центр національного спротиву

Як повідомляється, мережа руху опору ТОТ Луганської області отримала інформацію щодо факту примусового відчуження одного з медичних закладів м. Луганськ на користь російських окупаційних військ.

Зокрема, зазначається, що одна з районних лікарень міста була перепрофільована під військовий шпиталь, де цілодобово надається медична допомога особовому складу, а для розширення можливостей шпиталю залучені медичні працівники з території РФ.

Наряду із цим, відчуження даного медичного закладу призвело до дефіциту медичних працівників, зменшенню кількості ліжко-місць та погіршення медико-санітарних умов для цивільного населення в м. Луганськ.