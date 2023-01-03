Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Росіяни звозять свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію замість тих, хто відмовляється працювати на окупантів.
Зокрема у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”).
У ЦНС нагадали, що раніше “Росатом” почав впроваджувати власну моніторингову систему на ЗАЕС. Роботи на станції виконують російські фахівці з “Консіст-ОС”, яке входить до структури окупаційного енергетичного оператора.
Також у ЦНС додали, що окупанти змушують українських працівників ЗАЕС укласти договір з російським “Росатомом”, але безрезультатно.
“Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили Україні”, – резюмували у центрі спротиву.
- Російські загарбники продовжують так звану “евакуацію” мирних жителів з тимчасово окупованих українських територій. Цього разу війська РФ вирішили депортувати жителів Енергодару (Запорізька область).