Росіяни продовжують звозити свій персонал на окуповану Запорізьку АЕС. Таким чином загарбники намагаються замінити український персонал, який відмовився співпрацювати з ними.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Росіяни звозять свій персонал на захоплену Запорізьку атомну станцію замість тих, хто відмовляється працювати на окупантів.

Зокрема у січні на посаду заступника директора ЗАЕС з питань фізичного захисту та режиму планується призначити Дмитра Міняєва – заступника директора департаменту спеціальної безпеки АТ “Концерн “Росенергоатом” (дочірня структура “Росатом”).

У ЦНС нагадали, що раніше “Росатом” почав впроваджувати власну моніторингову систему на ЗАЕС. Роботи на станції виконують російські фахівці з “Консіст-ОС”, яке входить до структури окупаційного енергетичного оператора.

Також у ЦНС додали, що окупанти змушують українських працівників ЗАЕС укласти договір з російським “Росатомом”, але безрезультатно.

“Попри те, що росіяни поставили маріонеткове керівництво на станції, більшість не зрадили Україні”, – резюмували у центрі спротиву.