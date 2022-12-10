У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області російська "влада" пропонує місцевим підприємцям почати працювати віддалено через нібито "загрозу обстрілів з боку Збройних сил України".

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в з 8 грудня 2022 року окупаційна адміністрація пропонує представникам малого та середнього бізнесу переходити на віддалений режим роботи, у зв’язку з підвищенням ризику обстрілів нібито з боку Сил оборони.

“Для залякування місцевих жителів російські окупанти здійснили чотири обстріли центру міста з артилерії калібру 152 мм”, — додали військові.

Також на блокпостах навколо Бердянська посилено контрдиверсійні заходи, зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ, перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно. Людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

Як сповістили в Генштабі, підтверджено ураження району зосередження окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізькій області. Так, до 150 загарбників отримали поранення, 50 з них доставлено до лікарні в Мелітополі. Наразі інформація щодо ліквідованих уточнюється.