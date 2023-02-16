Найближчу українську артилерійську позицію приховано в лісі приблизно за 4 км від ворога. Військові тут тримаються тижнями, випускаючи 122-мм снаряди по росіянах, які намагаються оточити місто. Якщо окупанти підійдуть хоч трохи ближче, українцям доведеться відвести гармати назад.

Про це сповіщає The Washington Post.

“Якщо вони підійдуть ближче, наші гармати будуть неефективні”, – пояснив офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади Олександр.

Українці готуються до того, що Росія продовжить своє незначне просування вздовж цієї лінії фронту. Навіть якщо наші армійці відмовляться від оборони Бахмута – битва, яка, на думку військових експертів, набула більше символічного, ніж стратегічного значення, – не охопить ширший регіон Донеччини, оскільки Росії не вистачає навчених військ і зброї.

Швидше за все, росіяни відштовхнуть українців назад на укріплені позиції навколо сусідніх населених пунктів, включаючи Часів Яр, Краматорськ і Костянтинівку, де боротьба за територію триватиме.

“Вони надсилають по 20 людей одночасно, проте ми їх зупиняємо, – сказав Ростислав, командир двох артилерійських позицій у цьому районі. – Потім йдуть більш професійні війська – найманці ПВК “Вагнер”, які керували багатьма атаками”.

Зазначено, що боротьба за Бахмут стала українським закликом до об’єднання та російським імперативом, оскільки кожна сторона готується до очікуваних великих наступальних дій, щоб розпочати другий рік війни.