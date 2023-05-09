Росіяни протягом доби завдали 68 ударів по Запорізькій області: є постраждалий підліток

Минулої доби, 8 травня, російські війська завдали 68 ударів по 19 прифронтових населених пунктах Запорізькій області. Йдеться про 65 артобстрілів, два удари з РСЗВ та одну атаку безпілотником.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, під час обстрілу з реактивної системи залпового вогню “Смерч” поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади.

Загалом до місцевої влади надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ та комунальних мереж.

Малашко також опублікував світлини з місця подій.