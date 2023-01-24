Росіяни провели зустріч з представниками УЄФА: чергова спроба повернутись до міжнародних турнірів

Про це інформує The Guardian.

Віцепрезидент РФС Олександр Алаєв відмовився від коментарів, залишаючи тригодинні переговори “віч-на-віч”. 25 січня має відбутись засідання виконавчого комітету УЄФА.

Російським командам заборонено брати участь у змаганнях УЄФА та ФІФА під час повномасштабної війни в Україні, і наразі немає шляху назад від тих рішень, які були підтримані вищою спортивною інстанцією.

Національні збірні, включаючи Польщу, Швейцарію та Албанію, відмовилися грати свої заплановані ігри з Росією через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Під час оскарження санкцій УЄФА та ФІФА в Спортивному арбітражному суді, судді погодилися, що наслідки дозволу російським командам брати участь у грі “будуть непоправними та хаотичними” для безперебійного проведення змагань.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА, як і ФІФА, усунула від участі в міжнародних змаганнях російські збірні та клуби. Зокрема, жіноча збірна Росії була недопущена до Євро-2022, водночас чоловічій заборонили змагатися у кваліфікації на Євро-2024.