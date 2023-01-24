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Росіяни провели зустріч з представниками УЄФА: чергова спроба повернутись до міжнародних турнірів

24 січня керівництво Російського футбольного союзу зустрілося з представниками УЄФА, намагаючись повернути команду РФ до міжнародного футболу в Європі.

Вівторок, 24 січня 2023, 19:39
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Про це інформує The Guardian.

Віцепрезидент РФС Олександр Алаєв відмовився від коментарів, залишаючи тригодинні переговори “віч-на-віч”. 25 січня має відбутись засідання виконавчого комітету УЄФА.

Російським командам заборонено брати участь у змаганнях УЄФА та ФІФА під час повномасштабної війни в Україні, і наразі немає шляху назад від тих рішень, які були підтримані вищою спортивною інстанцією.

Національні збірні, включаючи Польщу, Швейцарію та Албанію, відмовилися грати свої заплановані ігри з Росією через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Під час оскарження санкцій УЄФА та ФІФА в Спортивному арбітражному суді, судді погодилися, що наслідки дозволу російським командам брати участь у грі “будуть непоправними та хаотичними” для безперебійного проведення змагань.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА, як і ФІФА, усунула від участі в міжнародних змаганнях російські збірні та клуби. Зокрема, жіноча збірна Росії була недопущена до Євро-2022, водночас чоловічій заборонили змагатися у кваліфікації на Євро-2024.

Зазначимо, що 28 лютого 2022 року всі футбольні клуби Російської Федерації, а також національну збірну було відсторонено від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.  Після першого рішення про додаткові заходи відносно футбольних клубів Росі, виконкоми УЄФА та ФІФА ухвалили рішення, що всі російські футбольні команди, а також збірна Росії будуть відсторонені від участі у відповідних змаганнях, що проходять під егідою двох організацій.

Відповідне рішення ухвалили Рада ФІФА та виконком УЄФА – найвищі керівні органи організацій, які займаються такими невідкладними питаннями. На офіційному сайті УЄФА зазначається, що футбольний світ повністю об’єднаний та солідарний зі всіма українцями, які постраждали від дій Росії в Україні.

Теги: ізоляція росіян, міжнародні турніри, російська команда, УЄФА, футбол

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