Про це вона повідомила у Telegram.
Так, з метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками, пояснила Маляр.
Водночас інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.
Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування”, – зауважила заступниця міністра.
Вона додала, що така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.
У зв’язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.
Раніше у Генштабі зауважили, що у вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.
Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.
- Україна налаштована утримувати Бахмут на Донеччині допоки зможе. Наскільки високу ціну Київ готовий заплатити? Що може змусити відкликати ЗСУ? І як би виглядав відступ та що б він означав?
- За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до виведення своїх сил з Бахмута на Донеччині.
- Напад Росії на Україну сколихнув події не лише в Європі, а й у всьому світі. Багато танків і винищувачів було знищено, а протиборчі сторони отримали військову техніку з інших країн. Росія втратила 50% своїх танків Т-72Б3 і Т-72Б3М і багато танків Т-80. Ці види транспортних засобів є одними з найсучасніших, які є в Росії.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.