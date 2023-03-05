Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України переповнені важкопораненими росіянами, їх евакуація для лікування на території РФ фактично не здійснюється.

Про це вона повідомила у Telegram.

Так, з метою приховування відомостей про кількість померлих від ран, їх облік ведеться виключно російськими військовими медиками, пояснила Маляр.

Водночас інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника.

Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування”, – зауважила заступниця міністра.

Вона додала, що така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника.

У зв’язку з цим командування російських окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.

Раніше у Генштабі зауважили, що у вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну. За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки.