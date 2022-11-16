Окупанти примусово "евакуюють" українців з тимчасово окупованих територій Херсонської області, у південні регіони РФ. У такий спосіб, російська влада хоче виправити демографічну кризу на власних територіях.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Евакуація відбувається не добровільно. Зазначається, що росіяни спочатку генерують гуманітарну кризу в регіоні, вивозячи звідти заклади медицини, освіти та аптеки.

“Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх “евакуюють” до південного федерального округу РФ”, — йдеться в повідомленні.

Людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв, закриваючи виїзд до вільної України. Місцеві, які обрали лишитися на окупованій території, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.

Також окупанти посилюють репресії проти мирного населення. Вони обіцяють людям грошові виплати та відшкодування придбання житла, втім відбувається це лише на словах.