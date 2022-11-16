Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Евакуація відбувається не добровільно. Зазначається, що росіяни спочатку генерують гуманітарну кризу в регіоні, вивозячи звідти заклади медицини, освіти та аптеки.
“Коли життя вже в місті немає, то мешканцям розповідають про наступ ЗСУ й бомбардування, та встановлюють дедлайни, які психологічно тиснуть на людей. Коли цивільне населення з тимчасово окупованих територій, переважно з Херсонщини, піддається паніці, то їх “евакуюють” до південного федерального округу РФ”, — йдеться в повідомленні.
Людей депортують до Краснодарського та Ставропольського країв, закриваючи виїзд до вільної України. Місцеві, які обрали лишитися на окупованій території, вимушені жити в умовах продовольчої та гуманітарної кризи.
Також окупанти посилюють репресії проти мирного населення. Вони обіцяють людям грошові виплати та відшкодування придбання житла, втім відбувається це лише на словах.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російська Федерація примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.