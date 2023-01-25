На тимчасово окупованих територіях півдня України так звані російські "адміністрації"припинили соціальні виплати через буцімто "брак рублів". Водночас ворог намагається заборонити гривню, залишаючи людей без грошей.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС).

За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати соціальні виплати.

Причина полягає нібито у браку рублів, але окупанти обіцяють “виправити ситуацію”. Втім, терміни не повідомляють: “Виплат немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку. При цьому виплати з боку України прийшли вчасно”, — додали в ЦНС.

Крім того, наразі росіяни намагаються заборонити рух гривні. До прикладу, влаштовують рейди по торгових точках аби не давати можливості щось придбати за гривню. Як наголосили в ЦНС, ворог позбавив людей роботи, не виплачує гроші та забороняє користуватись гривнею.

Також напередодні 2023 року росіяни запустили на ТОТ центри зайнятості, але стати на облік там можна лише з паспортом РФ.