Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС). 

За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни перестали виплачувати соціальні виплати.

Причина полягає нібито у браку рублів, але окупанти обіцяють “виправити ситуацію”. Втім, терміни не повідомляють: “Виплат немає в Мелітополі, Бердянську та Токмаку. При цьому виплати з боку України прийшли вчасно”, — додали в ЦНС.

Крім того, наразі росіяни намагаються заборонити рух гривні. До прикладу, влаштовують рейди по торгових точках аби не давати можливості щось придбати за гривню. Як наголосили в ЦНС, ворог позбавив людей роботи, не виплачує гроші та забороняє користуватись гривнею.

Також напередодні 2023 року росіяни запустили на ТОТ центри зайнятості, але стати на облік там можна лише з паспортом РФ.

“Проте навіть отримавши російську макулатуру, як бачимо, грошей від РФ не дочекаєшся. Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ не співпрацювати з ворогом й ігнорувати його ініціативи”, — додали у спротиві.