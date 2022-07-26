У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники заявили про припинення видачі гуманітарної допомоги мешканцям у режимі живої черги

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, окупанти будуть видавати допомогу тільки тим, хто розбиратиме завали будівель та займатиметься благоустроєм міста. Таким чином, додав Андрющенко, окупанти намагаються зняти з себе “ресурсний тягар”.

“Прийняте рішення провокує збільшення черг по інших тимчасових пунктах видачі гуманітарки та ставить під загрозу питання достатності їжі для всіх верств населення”, – зауважив він.

Окрім цього Андрющенко також повідомив, що росіяни видають маріупольцям воду, непридатну до споживання: її вони набирають з місцевих річок.

Щоб розселити мешканців, чиї будинки були зруйновані внаслідок російських обстрілів, окупанти будують бетонні бараки.

Окрім цього, росіяни мають на меті перейменувати Маріуполь у Жданов, про що “проговорився” в інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістану Василь Туряниця.

Більшість населення Лівобережного району та віддалених мікрорайонів Кальміуського району виживають за межами всіх гуманітарних кордонів людяності.

Людям доводиться готувати їжу на вогні, використовувати ящики від зброї у якості дров, а замість туалетів у маріупольців – відра.

“Повні двори сміття. Середньовіччя оселилось у Маріуполі разом з окупантами”, – написав Андрющенко.

Також за його інформацією, на ММК ім. Ілліча окупанти розпочали ремонтувати військову техніку.

Під контролем окупантів та за участі колаборантів люди працюють за їжу без будь-яких виплат.

“Поступово всі гіпотези та аналітичні висновки щодо майбутнього Маріуполя, як військово-транспортної та ремонтної бази знаходять свої підтвердження”, – резюмував він.