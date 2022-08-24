Росіяни «привітали» українців з Днем Незалежності 35-ма потужними обстрілами та трьома ракетними ударами на Луганщині — Гайдай

Про це він повідомив у Telegram.
Гайдай додав, що луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну: “Саме наша область взяла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони”, — зазначив він.
Росіяни не можуть проголосити про захоплення Луганської області, адже бої ще тривають на невеличкій території: “Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході”, — сказав Гайдай.
Втім, на фронті ніч була неспокійною. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганської і Донецької областей витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню, 5 разів застосовувались міномети, 6 разів вимушені були відступити, коли пробували атакувати.
- Сьогодні, 24 серпня, відзначається 31 річниця Незалежності України. На честь цього пошукова система Google присвятила святові дудл на своїй головній сторінці.
- Українці відзначають 31 річницю Незалежності нашої держави.
- 24 серпня, у День незалежності України, сили РФ завдали ракетних ударів по кількох містах України.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом з українськими воїнами записали відеопривітання до 31-ої річниці Незалежності України.