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Росіяни «привітали» українців з Днем Незалежності 35-ма потужними обстрілами та трьома ракетними ударами на Луганщині — Гайдай

35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами "привітали" росіяни із Днем Незалежності менканців Луганської області. За словами голова ОВА Сергія Гайдая, військові РФ все одно "півроку стоять на місці".

Середа, 24 серпня 2022, 10:43
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Про це він повідомив у Telegram.

Гайдай додав, що луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну: “Саме наша область взяла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони”, — зазначив він.

Росіяни не можуть проголосити про захоплення Луганської області, адже бої ще тривають на невеличкій території: “Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході”, — сказав Гайдай.

Втім, на фронті ніч була неспокійною. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганської і Донецької областей витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню, 5 разів застосовувались міномети, 6 разів вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Теги: війна, Луганська область, російська агресія, російсько-українська війна, Сергій Гайдай, Донбас

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