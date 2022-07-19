Російські загарбники відмовляються їхати воювати на територію України, саме тому пишуть рапорти та вистрибують з машин.

Про це свідчить перехоплення, яке опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Дружина російського армійця умовляє чоловіка відмовитися від участі у повномасштабній війні Росії проти України. Як аргумент вона розповідає про події в одній з частин на території Росії.

Вона зазначила, що багато росіян написали рапорти. Потім їх завантажили у машини “Камаз” і сказали, що їх відвезуть в аеропорт, щоб відправити додому. Але насправді їх відправили у напрямку України. Дорогою вони це зрозуміли та почали вистрибувати з машин. Тому, що попереду й позаду колони їхав танк.

За словами жінки, після того, як помітили армійців, які почали вистрибувати з машини почали стріляти у повітря. Хтось із них встиг зателефонувати родичам. Вони побігли в бік, з якого їх везли, пробігли близько 15 кілометрів.

“Хтось родичам встиг зателефонувати й кричав – біжіть в прокуратуру, пишіть швидше заяву. Їх там тримали кілька днів як полонених”, – йдеться у перехопленні.

Також у розмові жінка зауважила, що коли пішов розголос щодо цієї ситуації, то керівництво сказало, що армійців везли проводити ремонтні роботи.