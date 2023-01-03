Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Зазначається, що ворог заблокував для “фільтраційних заходів” село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Село взяли в оточення та заблокували в’їзд та виїзд.
Причина — успішні “прильоти” по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. У такий спосіб, 30 мешканців села було репресовано і вивезено до окупованого Луганська.
Також у ЦНС зауважили, що до мешканців села застосували принцип “колективної відповідальності”.
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