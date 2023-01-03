Так звана російська "влада" на тимчасово окупованій території Луганської області репресувала 30 мешканців села Половинкине, яких звинуватила у співпраці з українськими захисниками.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог заблокував для “фільтраційних заходів” село Половинкине на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Село взяли в оточення та заблокували в’їзд та виїзд.

Причина — успішні “прильоти” по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення. У такий спосіб, 30 мешканців села було репресовано і вивезено до окупованого Луганська.

Також у ЦНС зауважили, що до мешканців села застосували принцип “колективної відповідальності”.