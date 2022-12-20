Росіяни робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії.

Про це мовилось під час виступу глави уряду.

Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною.

Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак, – наголосив Шмигаль

Глава уряду пояснив, що в умовах, коли енергосистема зазнає ударів майже щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо.

Він також закликав місцеву владу”не створювати завищених очікувань” та говорити правду населенню. Адже нагадав, що паралельно з атакою проти нашої енергетики РФ проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян.

Шмигаль запевнив, що робота триває також на дипломатичному фронті: щодня в Україну приїжджає додаткове обладнання для ремонтів. На додачу до переданого обладнання партнери оголошують про готовність допомогти грошима. І наголосив, що загалом партнерами заявлено допомоги для енергосектору в різних форматах на понад 1,4 млрд доларів.

Прем’єр погодився, що це допомагає, проте визнав, що це лише боротьба з наслідками, а не з першопричиною.

Ми вимагаємо від світу, аби після кожної терористичної атаки проти нашої енергосистеми була належна реакція. Кожна ракета, яка залишає без світла і тепла тисячі українців, має ставати приводом для нових санкцій. Тероризм не можна залишати безкарним, – йшлося у заяві.

Він також висловив вдячність союзникам, які продовжують надавати Україні фінансову допомогу. Минулого тижня ми отримали на Адміністративний рахунок України в МВФ 500 млн канадських доларів від Уряду Канади. Сьогодні ми отримали на цей же рахунок 200 млн євро від Уряду Нідерландів, зауважив, що “вдячні за це”.

Шмигаль зазначив, що за час повномасштабної війни Україна вже отримала фінансову підтримку на понад 30 млрд доларів, мовиться саме про пряму бюджетну підтримку. Він повідомив, що третина — кошти США і ще третина — кошти країн ЄС.

Ми дуже цінуємо цю допомогу та працюємо разом, аби продовжити її наступного року, – наголосив глава уряду.

У ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе – у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.