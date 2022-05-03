Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.
Знімки з супутника Planet Lab свідчать про те, що на територію “Голден АГРО” у Рубіжному росіяни скинули потужні бомби. Як наслідок – повністю знищено елеваторний комплекс, який відкрився у 2020 році.
Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна одночасно і, за інформацією Гайдая, на момент бомбардування елеватор був вщент заповнений зерном.
“Вся сільськогосподарська продукція знищена. 300 000 людей могли їсти хліб протягом року, а якщо нагодувати одноразово – то це приблизно вистачило б 120 млн осіб”, – написав голова Луганщини.
Сергій Гайдай наголосив, що знищуючи зерно росіяни намагаються влаштувати Голодомор. Він додав, що в окупованих Росією містах зафіксовано випадки вивозу українського зерна до РФ. Також, за словами Гайдая, раніше окупанти знищили продуктові склади у Сєвєродонецьку.
- Нагадаємо, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що атаки по зерновій інфраструктурі України схожі на спроби усунення конкуренції. Зокрема президент країни-агресора Володимир Путін використовує світовий голод як важелі шантажу.
- Повідомлялось, що росіяни на окупованих територіях викрадають сільськогосподарську техніку. Зокрема, в Мелітополі вони украли с/г техніки на 5 мільйонів доларів – і виявили, що вона віддалено виведена з ладу. Також існують докази вивезення з міста зерна.
- Окрім цього, росіяни вивозять зерно з тимчасово окупованих територій в Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Для проведення посівних робіт та внутрішнього споживання тут було зосереджено приблизно півтора мільйона тонн зернових.
- Також останнім часом чимало фермерів, які перебувають на тимчасово окупованій території, заявляють, що російські окупанти, масово крадуть їхнє зерно.