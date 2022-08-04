Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що росіяни розробили каталог із 3-4 тисяч фотографій тіл померлих, які зберігаються у переобладнаній під морг лікарні №1. Фотографії зроблено в моргу на “Метро” та на вулиці. Втім, росіяни заявляють що в каталозі не більше 20% від усіх, що пройшли через морг на “Метро”.

За словами радника, близькі загиблих психічно не витримують такого “пошуку”, а пакети з тілами розривають бродячі собаки, розтягуючи частини трупів районом.

Також на перехресті вулиць Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних у пластикових пакетах. Окупаційна “влада” відмовляється проводити поховання: “На звернення мешканців окупаційна влада відмовляється реагувати та проводити поховання, відповідаючи, що кому треба, хай той і поховає”, — написав Андрющенко.