Прикордонна служба та Міністерство надзвичайних ситуацій РФ, а також місцеві адміністрації розгорнули мобільні призовні пункти в Псковській області РФ на кордоні з Естонією, Латвією та Білоруссю.

Про це повідомив губернатор Псковської області РФ Михайло Вєдєрніков у Telegram.

Причиною такого рішення він назвав великий потік людей. За словами російського губернатора, “серед тих, хто виїжджає, є багато громадян України”.

“Потік великий, люди різні: є ті, хто намагається вивести валюту понад встановлені законом норми, предмети старовини, мистецтва, заборонені товари. Є й громадяни Росії призовного віку”, — написав Вєдєрніков.

Він також додав, що “зі зрозумілих причин” усі проходять відповідні перевірки, та й “сусіди не поспішають їх пропускати”.

Зауважимо, що станом на сьогодні з лише до Казахстану в’їхало більше як 200 тисяч росіян. Більша частина залишила країну, але не повідомляється, куди саме.