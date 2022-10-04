Про це повідомив губернатор Псковської області РФ Михайло Вєдєрніков у Telegram.
Причиною такого рішення він назвав великий потік людей. За словами російського губернатора, “серед тих, хто виїжджає, є багато громадян України”.
“Потік великий, люди різні: є ті, хто намагається вивести валюту понад встановлені законом норми, предмети старовини, мистецтва, заборонені товари. Є й громадяни Росії призовного віку”, — написав Вєдєрніков.
Він також додав, що “зі зрозумілих причин” усі проходять відповідні перевірки, та й “сусіди не поспішають їх пропускати”.
Зауважимо, що станом на сьогодні з лише до Казахстану в’їхало більше як 200 тисяч росіян. Більша частина залишила країну, але не повідомляється, куди саме.
- Оголошена президентом РФ Володимиром Путіним “часткова мобілізація” як відповідь на успіхи України в контрнаступі продемонструвала настільки низьку ефективність, що це публічно змушений був визнати навіть сам лідер держави.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.