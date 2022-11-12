Про це повідомив “Центр національного спротиву“.

До тимчасово окупованого Сімферополя прибули чотири вантажівки з награбованим майном. Зокрема, росіяни вивезли майно з Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка. Музей також має філію у Новій Каховці.

Серед колекцій фонду музею у постійній експозиції іконопис XVII — початку XX століття, українське мистецтво II половини XIX — початку XX століття. Також представлені роботи сучасних митців.

Загалом із фонду музею, а також інших культурних установ Херсонщини, вивезено майже 15 тисяч експонатів. Проте, не лише культурні цінності були вивезені окупантами. Росіяни також викрали сантехніку, зокрема й унітази, та побутову техніку.

Зазначимо, що у жовтні з Херсона окупанти викрали пам’ятник Григорію Потьомкіну. Крім того, раніше окупанти демонтували пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову. Деякі місцеві жителі припускали, що це пов’язано з так званою “евакуацією” на лівий берег Дніпра. За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, окупанти ще вивозили техніку ДСНС під час втечі з міста.

Довідково. Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка — художній музей в місті Херсон, названий на честь українського художника Олексія Олексійовича Шовкуненко. Був відкритий 27 травня 1978 року. Розміщується в колишній будівлі міської ратуші, визначній пам’ятці архітектури початку XX століття.

Музей має філію у місті Нова Каховка. Колекція музею нараховує понад 10000 експонатів і є однією з найцікавіших музейних зібрань України. Тут представлені твори українського і зарубіжного живопису, графіки, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, починаючи з зразків російського іконопису XVII століття і до робіт сучасних херсонських художників.