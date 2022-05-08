Росіяни розлучили 4-річну дитину з матір’ю під час евакуації з «Азовсталі»

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.
Матір дівчинка – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”.
До місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме.
“Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму”, – закликали у повідомленні.
Раніше #Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.
- Нагадаємо, бійці “Азову” розповіли, що готувалися до оборони Маріуполя з 2014 року. Українські захисники роками аналізували військові операції, аби витримати під час нового наступу росіян.
- Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами “Азовсталі”.Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовити місто до належної оборони.
- Під Маріуполем російські загарбники знесли пам’ятник гетьману Петру Конашевичу-Сагайдачному. Споруда знаходилася у тимчасово окупованому Мангуші.