російсько-українська війна

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Росіяни розлучили 4-річну дитину з матір’ю під час евакуації з «Азовсталі»

Під час евакуації із заблокованої території заводу "Азовсталь" російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.

Понеділок, 9 травня 2022, 00:09
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Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.

Матір дівчинка – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”.

До місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме.

“Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму”, – закликали у повідомленні.

Раніше #Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.

Теги: евакуація, Азовсталь, Маріуполь, російсько-українська війна, терористи рф

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