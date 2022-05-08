Росіяни розлучили 4-річну дитину з матір’ю під час евакуації з «Азовсталі»

Під час евакуації із заблокованої території заводу "Азовсталь" російські військові розлучили жінку і її маленьку 4-річну доньку Алісу.

Про це повідомляє пресслужба полку “Азов“.

Матір дівчинка – військовий медик, залишилася у фільтраційному таборі на території так званої “ДНР”.

До місця призначення в Запоріжжі 8 травня, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме.

“Просимо світову спільноту втрутитись та повернути дитині маму”, – закликали у повідомленні.

Раніше #Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.