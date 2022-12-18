Триває двісті дев’яносто восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається відновити втрачені позиції на Лиманському напрямку, а на Запорізькому — відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас на інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільних.

У Генштабі наголосили, що російські військові продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Зокрема у деяких населених пунктах Запорізької області, у будівлях шкіл окупанти розмістили особовий склад. Водночас навчальний процес триває — діти відвідують навчальні заклади.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Луганської області тривають мобілізаційні заходи. З 5 грудня так звані військові комісаріати розіслали усім підприємствам регіону картки обліку. Схожа ситуація і на тимчасово окупованій території Донецької області. У Горлівці мобілізації підлягають працівники комунальних підприємств.