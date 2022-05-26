Генштаб ЗСУ не виключає можливості ракетних ударів по військових та інфраструктурних об’єктах на заході Україні з території Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

За його словами, наразі зростає загроза завдання ракетних ударів по об’єктах на заході України з території Білорусі.

Про це свідчить переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет “Іскандер” до району Лунінець Брестської області Білорусі.

Генштаб не виключає, що, здійснивши передислокування ракет, РФ має на меті ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні України.

Також Громов додав, що в період з 19 до 26 травня окупанти завдали 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах у різних містах країни.