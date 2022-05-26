Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
За його словами, наразі зростає загроза завдання ракетних ударів по об’єктах на заході України з території Білорусі.
Про це свідчить переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет “Іскандер” до району Лунінець Брестської області Білорусі.
Генштаб не виключає, що, здійснивши передислокування ракет, РФ має на меті ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні України.
Також Громов додав, що в період з 19 до 26 травня окупанти завдали 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах у різних містах країни.
- Раніше повідомлялося, що Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на кордоні з Україною.
- Також Білорусь влаштувала навчання на кордоні з Волинською областю.