Росіяни розповсюджують фейк про «часткову мобілізацію» студентів у Вінницькій області

Про це повідомляють #Букви.

У Telegram видання надійшло повідомлення від, ймовірно, росіянина, який поширив так званий “указ”. Однак це така інформацію та “документ” є неправдивою.

Варто зауважити, що поширюючи фейк автори не звернули увагу та те, що в різних країнах повноваження щодо проведення мобілізації інакші, тому в Україні керівники обласних державних/військових адміністрацій не керуються процесами мобілізації.

Згідно Законом України “Про мобілізаційну пидготовку і мобілізацію”, загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України, організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні — Кабінетом Міністрів України, а координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення.

Водночас такого “указу” із зазначиним номером та датою, на який посилаються у тексті, не існує.

Що з чоловіками-студентами в Україні під час воєнного стану?

Нагадаємо, що українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не зможуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

У повідомленні щодо виїзду студентів-чоловіків за кордон зазначається, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, але дана категорія не має права виїжджати за кордон.

Натомість речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.net розповів, що вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

Також він зауважив, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

25 вересня радник Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що, у разі потреби, в Україні можуть мобілізувати понад 5 мільйон осіб, зокрема студентів вищих навчальних закладів: “Якщо в Росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви говорите? Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете розв’язувати особисті проблеми з навчанням у Сорбонні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, війна народна йде.

За словами радника, поки студентів “не чіпають, вони не йдуть в армію”, втім цілком може виявитися таке, що підуть всі або дуже багато, бо йдеться про фізичне виживання нації.