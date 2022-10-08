Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що серед загиблих — 73-річна власниця будинку та сусідська родина: 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх будинків.
Прокурори спільно з криміналістами виявили тіла з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення біля грудної клітки та голови.
Фахівці направили тіла для проведення судово-медичної експертизи. Під час огляду погребу виявили гільзи від автомата Калашникова.
Прокурори зауважили, що слідчі дії проводилися у межах справи за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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