За попередніми даними, у середині вересня у селищі Куп’янськ-Вузловий Харківської області російські війська розстріляли у погребі будинку чотирьох мирних мешканців.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що серед загиблих — 73-річна власниця будинку та сусідська родина: 65-річна жінка, її онук та невістка. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їхніх будинків.

Прокурори спільно з криміналістами виявили тіла з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення біля грудної клітки та голови.

Фахівці направили тіла для проведення судово-медичної експертизи. Під час огляду погребу виявили гільзи від автомата Калашникова.

Прокурори зауважили, що слідчі дії проводилися у межах справи за фактом порушення законів та звичаїв війни.