Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар у Facebook.

“Їх дратують не лише живі українці. Але й мертві… Вірніше наша Пам’ять. В Ірпені була одна з кращих в Україні Алея Героїв АТО. Так от, рашисти розстріляли портрет кожного українського Героя. Ще раз – розстріляли портрети”, – зазначила Сюмар.

Депутатка наголосила, що рашисти хотіли розстріляти пам’ять про Воїнів.

“Не розуміють, що ця пам’ять завжди буде з нами і буде далі нами рухати… Герої не вмирають. Слава ЗСУ”, – написала Вікторія Сюмар.

Вона зауважила, що відео зняв її чоловік Дмитро Христюк, який серед інших ще у 2015 році створював цю Алею як перший заступник мера Ірпеня.