Уповноважена Верховної Ради з прав людини повідомила, що напередодні російські окупанти розстріляли працівника Запорізької АЕС, оскільки він відмовився виконувати їхні накази.

Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами у понеділок, 23 травня, російські загарбники увірвались до помешкання працівника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автоматичної зброї.

Швеця, з численними кульовими пораненнями, госпіталізували до місцевої лікарні Енергодара. Медики борються за життя чоловіка.

Денісова додала, що Сергій Швець відмовився виконувати накази росіян, за що ледь не поплатився власним життям.

Омбудсменка наголосила, що такі дії російської армії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами, які порушують 7 та 8 статті Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушенням Женевської конвенції про захист мирного населення під час війни.

“Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні”, – написала Денісова.