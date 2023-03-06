Сьогодні в мережу потрапило відео з тортурами росіян щодо українського військовополоненого – вони розстріляли беззбройного чоловіка.

Про це інформують #Букви.

Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Блогер Ігор Лаченков опублікував відеозапис із проханням максимально розповсюдили його серед західної авдиторії.

“Жахливі воєнні злочини все ще існують у 21 столітті, і досі немає покарання для тих, хто ігнорує всі конвенції”, – констатував блогер.

+18 A Ukrainian p.o.w. is being brutally executed after not submitting under russian abuse and saying “Slava Ukraini”. Horrible war crimes are still a thing in 21st century and there is still no punishment for those ignoring all the conventions. pic.twitter.com/KlLQay3Dlg — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) March 6, 2023

Офіс президента уже відреагував на черговий злочин росіян. Глава ОП Андрій Єрмак написав у Telegram:

“Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”. Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості”.

Єрмак пообіцяв, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата – ніхто від неї не сховається.

Особу вбитого українця поки що не розкрито.