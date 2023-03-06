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Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Блогер Ігор Лаченков опублікував відеозапис із проханням максимально розповсюдили його серед західної авдиторії.

“Жахливі воєнні злочини все ще існують у 21 столітті, і досі немає покарання для тих, хто ігнорує всі конвенції”, – констатував блогер.

Офіс президента уже відреагував на черговий злочин росіян. Глава ОП Андрій Єрмак написав у Telegram:

“Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їх пропагандою та міфами про “нацистів”. Вбивство людини, яка потрапила в полон – ще один приклад цього. А ще – це приклад їх національної нікчемності та слабкості”.

Єрмак пообіцяв, що за кожен такий воєнний злочин буде розплата – ніхто від неї не сховається.

Особу вбитого українця поки що не розкрито.