Останніми словами українського захисника було гасло “Слава Україні!” Після чого росіяни демонстративно розстріляли його, не припинивши зйомок.

Блогер Ігор Лаченков опублікував відеозапис із проханням максимально розповсюдили його серед західної авдиторії.

“Жахливі воєнні злочини все ще існують у 21 столітті, і досі немає покарання для тих, хто ігнорує всі конвенції”, – констатував блогер.

A Ukrainian p.o.w. is being brutally executed after not submitting under russian abuse and saying “Slava Ukraini”.

Horrible war crimes are still a thing in 21st century and there is still no punishment for those ignoring all the conventions. pic.twitter.com/KlLQay3Dlg

