Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ,
Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.
Також є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. У пресслужбі Генштабу закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається сталою: визначені підрозділи збройних сил білорусі та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.
На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.
На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.
У пресслужбі Генштабу зауважили, що для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, росіяни задіяли підрозділи росгвардії. Стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили намір здатися в полон Силам оборони України.
Також, з метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.
Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу “Орлан”, та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного — уточнюється”, – мовиться у повідомленні.
Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.
- Вторгнення Росії в Україну виявило слабкості та недоліки європейських збройних сил, від проникної системи протиповітряної оборони до нестачі боєприпасів. Це також стало болючим нагадуванням про слабкість, про яку в останні роки турбувалися планувальники Організації Північноатлантичного договору: труднощі з транспортуванням військової техніки через континент.
- Заступник міністра оборони України Олександр Поліщук провів зустріч із делегацією Комітету з питань збройних сил Конгресу США на чолі з сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом, сторони обговорили питання щодо військово-технічної співпраці між Україною та США.
- У міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, коли українські військові почнуть навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.