Триває триста дев’ятнадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ,

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

Також є небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. У пресслужбі Генштабу закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається сталою: визначені підрозділи збройних сил білорусі та РФ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Макіївка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку від обстрілів загарбників постраждали Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв по Авдіївці, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють здійснювати обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вчергове під ураження російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, росіяни задіяли підрозділи росгвардії. Стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили намір здатися в полон Силам оборони України.

Також, з метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу “Орлан”, та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного — уточнюється”, – мовиться у повідомленні.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.