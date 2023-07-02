2 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині тривають важкі бої на усіх напрямках фронту.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

На сході ворог наступає на декількох напрямках — Авдіївський, Мар‘їнський, Лиманський.

Росіяни також рушили вперед і на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку — ситуація доволі складна, зазначила Маляр.

На Бахмутському напрямку:

на південному флангу ЗСУ рухаються вперед, мають частковий успіх

на північному — тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмових полки

Стосовно півдня, з важкими боями, але українські армійці поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Наші війська зіштовхуються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед”, – заявила заступниця міністра.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.