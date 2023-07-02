Джерело: Ганна Маляр/Telegram
На сході ворог наступає на декількох напрямках — Авдіївський, Мар‘їнський, Лиманський.
Росіяни також рушили вперед і на Сватівському напрямку, там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку — ситуація доволі складна, зазначила Маляр.
На Бахмутському напрямку:
- на південному флангу ЗСУ рухаються вперед, мають частковий успіх
- на північному — тривають бої. Ворог перекинув туди два десантно-штурмових полки
Стосовно півдня, з важкими боями, але українські армійці поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.
Наші війська зіштовхуються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед”, – заявила заступниця міністра.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
- Станом на 2 липня ворог посилив корабельне угруповання у Чорному морі, на бойове чергування росіяни вивели три носії “Калібрів”.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час, станом на 2 липня українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.
- У ніч з 1 на 2 липня російські загарбницькі війська здійснили чергову атаку Києва іранськими безпілотниками типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони виявлено і знищено всі ворожі цілі навколо столиці.