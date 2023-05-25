Британські розвідники зауважили, що з 14 травня дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) комерційних суден були віддалено підроблені, щоб створити 65-кілометрову літеру Z на Чорному морі.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Аналіз, проведений Geollect, показує, що з 14 травня дані AIS комерційних суден були віддалено підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського провоєнного символу Z на Чорному морі, видимого на програмному забезпеченні для відстеження з відкритим кодом.

AIS використовується для відстеження суден, зокрема для забезпечення їх безпеки. Сліди, що входять до зображення, свідчать про швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що також свідчить про те, що вони були підробкою.

Проросійські особи, ймовірно, провели спуфінг як інформаційну операцію, потенційно в спробі зміцнити моральний дух Росії перед очікуваним українським контрнаступом.

Однак підробка AIS збільшує ризик морських аварій.

“Попри російські віртуальні інформаційні операції в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим: судно збору розвідданих “Іван Хурс”, ймовірно, було атаковано 24 травня 2023 року”, – резюмували фахівці.