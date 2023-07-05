Громадяни РФ щомісяця купують у Литві кілька десятків одиниць нерухомості – квартири, земельні ділянки та будинки.

Джерело: LRT.

За перше півріччя цього року громадяни Росії придбали в Литві майже 300 об’єктів нерухомості, серед них – квартири, будинки, земельні ділянки.

На початку травня набув чинності закон, що обмежує можливості громадян Росії купувати нерухомість у Литві, але значного зниження кількості угод наразі не спостерігається. Відтак у травні росіяни купили лише на 7 об’єктів менше, ніж у квітні.

Своєю чергою, депутат Лауринас Кашчюнас запевняє, що ще зарано робити висновки, потрібно дочекатися кінця року.

З початку 2023 року громадяни Росії придбали у Литві 297 об’єктів нерухомості, переважно квартир. Це на 104 об’єкти менше, ніж у 2022 році за цей самий період.

За весь червень було укладено 24 угоди з продажу нерухомості.

Найчастіше російські громадяни купують у Литві квартири (119 квартир із 297 об’єктів нерухомості), але також і приватні будинки, земельні ділянки та будівлі іншого призначення.

За 2022 рік росіяни купили у Литві 401 об’єкт нерухомості. З них 138 квартир, а також 68 земельних ділянок і 34 будинки. Решта – різні предмети іншого призначення.

Нагадаємо, що 4 квітня парламент Литви постановив заборонити громадянам Росії купувати нерухомість у країні, мотивуючи це ризиком для національної безпеки.

Ця заборона діятиме до 2024 року та не поширюватиметься на громадян, яким надано дозвіл на проживання у Литві.

Окрім цього, парламент Литви припинив видачу нових віз громадянам Росії та Білорусі.

Багато громадян цих двох країн, які мають інші проїзні документи, такі як раніше видані візи, підлягатимуть “індивідуальним розширеним перевіркам” на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.