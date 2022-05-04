Російське командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та імітує загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я. Усе - через усвідомлення відсутності помітних успіхів у так званій “спеціальній операції” проти України та ефективність дій українських підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки МОУ.

Так, росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, аби використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту Донецької, Луганської областей та Півдня країни.

За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.

Більш ніж половина усіх боєприпасів на зберіганні вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн із них є справними та можуть бути використані.

Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково небоєздатною, а також немає матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.

Водночас у ГУР зазначили, що потенційно Придністров’я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова. Але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з РФ через територію південних областей України.