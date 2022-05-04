Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки МОУ.
Так, росіяни нагнітають ситуацію в Придністров’ї, аби використовувати її як психологічну атаку проти України та шукають шляхи розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії з захисту Донецької, Луганської областей та Півдня країни.
За оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова (ОГРВ ПРРМ) не перевищує 300 осіб, завданням яких є охорона складів боєприпасів у с. Ковбасна.
Більш ніж половина усіх боєприпасів на зберіганні вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тис. тонн із них є справними та можуть бути використані.
Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю, або частково небоєздатною, а також немає матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення.
Водночас у ГУР зазначили, що потенційно Придністров’я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова. Але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з РФ через територію південних областей України.
- Нагадаємо, у Держприкордонслужбі не виключають, що РФ може використати територію Придністров’я як напрямок для подальшої ескалації війни проти України.
- Самопроголошений президент регіону під назвою “Придністров’я” Вадим Красносельський заявив, що джерелом атак на територію так званої республіки є Україна. Також місцеві отримують СМС-повідомлення від мовбито Збройних сил України.
- Рада національної безпеки та оборони України назвала три причини, чому у невизнаному Придністров’ї посилилися провокації. Одна з них полягає у тому, аби відвернути увагу від Маріуполя та геноциду, який відбувається у місті.
- 25 квітня близько 17:45 у столиці невизнаної “Придністровської Молдавської республіки” (ПМР) прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого “Міністерства державної безпеки” та філіалу російської “Федеральної служби безпеки” в ПМР.