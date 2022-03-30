Пошуки в Google "як виїхати з РФ" російською мовою досягли 10-річного максимуму всередині країни протягом тижня після вторгнення в Україну 24 лютого. Росіяни шукають вихід у передчутті похмурого майбутнього в країні, розірваній ізоляцією, цензурою та войовничістю.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Аналіз даних пошуку, імміграційних даних та інформації про рейси, а також інтерв’ю з експертами, активістами та людьми всередині країни проливають світло на те, як люди, які більше не можуть жити у РФ, намагаються втекти на тлі війни їхньої країни проти України та політичних репресій вдома.

У CNN зазначили, що з середини лютого до початку березня інтерес росіян до теми “еміграції” в Google зріс учетверо. Пошуки “туристична віза” зросли майже вдвічі, а “політичного притулку” – більш ніж у п’ять разів.

Найчастіше росіяни втікають до Австралії, Туреччини та Ізраїлю. Окрім цього, популярними напрямками зафіксували Сербію та Вірменію, а також Грузію, куди російські війська вдерлися у 2008 році.

У своїй нещодавній промові Путін назвав росіян, які його не підтримують, “зрадниками” і визначив їх відхід як “необхідне самоочищення суспільства, що лише зміцнить країну”.

Водночас політичні переслідування є лише однією з причин, чому частина росіян намагається втекти. Крім того, деякі сім’ї не вірять, що ситуація всередині країни поліпшиться, вони занепокоєні можливим призовом своїх синів в армію або хочуть отримати західну освіту для своїх дітей, вважає Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Carnegie Moscow.

Проте, оскільки 37 країн вирішили заборонити рейси з РФ протягом кількох днів після її вторгнення в Україну, у кількох напрямках спостерігалося протилежне – збільшення авіаперевезень. Тоді як на початку війни до Вірменії прямувало до п’яти додаткових рейсів на день.

Але варіанти швидко зменшуються, і багато з тих маршрутів, які все ще відкриті, не можуть працювати через неможливість перевізників отримати страховку або оренду літака через санкції. Серед іншого, авіакомпанії двох важливих потенційних напрямків для росіян, казахські авіакомпанії Air Astana і Turkish Airlines, зупинили всі операції з РФ в середині березня.

Фахівці зауважують, що на тлі цих подій з РФ розпочинається масовий відтік мізків. Росіяни зазначають, що науковці, журналісти, люди з ІТ-сектора — найрозумніші люди, і всі вони йдуть, тому що бути там занадто небезпечно, і переконані, що залишити РФ – це привілей.