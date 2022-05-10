Росіяни складають тіла своїх вбитих солдатів на «звалищах» — СБУ

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.
Для того, щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує вбитих військових до списку “безвісти зниклих”.
“Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле — не поле, полігон — не полігон…Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки із людський зріст” — розповів російський військовий своїй дружині з так званої “ДНР”.
За його словами, це звалище організувати безпосередньо біля Донецька. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам померлих знайти їхні рештки. Солдат дізнався про це — бо там його знайома відшукала тіло брата.
“Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками, або гнили на полігоні просто неба”, — йдеться у повідомленні СБУ.
- Нагадаємо, що російська армія продовжує зазнавати великих втрат у російсько-українській війні. Зокрема станом на 10 травня ворог втратив близько 26 000 особового складу
- Раніше російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- Також станом на початок 76-ої доби повномасштабного вторгнення Росії в Україну, основні зусилля ворога зосередженні на захоплені всієї Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору між окупованим Кримом та вказаними регіонами.