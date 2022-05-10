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Росіяни складають тіла своїх вбитих солдатів на «звалищах» — СБУ

Росіяни складають тіла своїх вбитих військових на імпровізованих "звалищах", де трупів настільки багато, що "гори" досягають двох метрів заввишки.

Вівторок, 10 травня 2022, 14:01
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Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Для того, щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує вбитих військових до списку “безвісти зниклих”.

“Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле — не поле, полігон — не полігон…Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки із людський зріст” — розповів російський військовий своїй дружині з так званої “ДНР”.

За його словами, це звалище організувати безпосередньо біля Донецька. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам померлих знайти їхні рештки. Солдат дізнався про це — бо там його знайома відшукала тіло брата.

“Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками, або гнили на полігоні просто неба”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Теги: війна, перехоплення СБУ, російська агресія, російсько-українська війна, СБУ, телефонна розмова, тіла російських військових

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