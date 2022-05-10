Росіяни складають тіла своїх вбитих солдатів на «звалищах» — СБУ

Росіяни складають тіла своїх вбитих військових на імпровізованих "звалищах", де трупів настільки багато, що "гори" досягають двох метрів заввишки.

Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.

Для того, щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує вбитих військових до списку “безвісти зниклих”.

“Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле — не поле, полігон — не полігон…Огороджено, оточено, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище заввишки із людський зріст” — розповів російський військовий своїй дружині з так званої “ДНР”.

За його словами, це звалище організувати безпосередньо біля Донецька. Його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам померлих знайти їхні рештки. Солдат дізнався про це — бо там його знайома відшукала тіло брата.