На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Так, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, в Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни виправдовують тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.

Раніше так зване “міністерство освіти та науки лнр” (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому містилось 365 позицій.

У вересні 2022 року стало відомо, що російські окупанти вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.

Окрім цього, того ж місяця російські загарбники спалили у тимчасово окупованому Маріуполі українські підручники.

Своєю чергою, у серпні минулого року українські захисники передали Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у Києві книги, які врятували від російських окупантів в Лисичанську на Луганщині.