Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Так, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Зокрема, в Ровеньках на Луганщині зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.
Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни виправдовують тим, що вони вилучають “нацистську літературу”, та в перелік такої літератури потрапляють всі українські книги.
Раніше так зване “міністерство освіти та науки лнр” (представники окупаційної влади в Луганській області) спрямувало керівникам адміністрацій міст та районів, а також підпорядкованим освітнім організаціям документ з порадою вилучити з фондів шкільних бібліотек книги зі списку, в якому містилось 365 позицій.
У вересні 2022 року стало відомо, що російські окупанти вилучили всю українську літературу з бібліотек тимчасово окупованого Мелітополя.
Окрім цього, того ж місяця російські загарбники спалили у тимчасово окупованому Маріуполі українські підручники.
Своєю чергою, у серпні минулого року українські захисники передали Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка у Києві книги, які врятували від російських окупантів в Лисичанську на Луганщині.
- Український Vogue зібрав 10 книжок 10 авторів-модерністів, чиї імена й тексти були спотворені або заборонені Росією. Це тексти різних жанрів, періодів, тем, а об’єднує їх те, що всі їхні автори й авторки так чи інак були репресовані росіянами: цензуровані, заборонені й вилучені з дискурсу, іноді навіть фізично знищені.
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