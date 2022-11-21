Сміттєзвалище на краю Херсона тут і там, серед куп сміття, дає кілька видимих ​​натяків на те, що, за словами місцевих жителів, сталося в недавньому минулому. Російські прапори, уніформа та шоломи виринають із гнилої багнюки, а сотні чайок і десятки бродячих собак нишпорять навколо.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Раніше, під час російської окупації, місце, де мешканці викидали сміття, стало забороненою територією та було жорстко відгороджено військами загарбників.

Кілька мешканців і робітників на місці повідомили Guardian, що причиною такої тривожної секретності було те, що окупаційні сили мали там жахливу нову мету: скинути тіла своїх ліквідованих росіян, а потім спалити їх.

Мешканці повідомляють, що бачили російські відкриті вантажівки, які прибули на місце з чорними мішками, які потім підпалили, наповнивши повітря великою хмарою диму та жахливим запахом горілого м’яса.

Вони вважають, що росіяни знищували тіла своїх солдатів, загиблих під час важких боїв.

“Кожного разу, коли наша армія там обстрілювала росіян, вони вивозили останки на полігон і спалювали їх”, — розповідає херсонка Ірина.

Спроби України набрати обертів і відбити південне місто почалися наприкінці червня, коли довгоочікувані американські ракети дальнього радіуса дії Himars нарешті дісталися до лінії фронту. Київ вдало використовував їх, щоб сильно пошкодити мости через Дніпро, знищити склади російських боєприпасів і завдати ударів по артилерії та силам противника.

Приблизно в цей час, за словами мешканців, вони вперше почали побоюватися нового використання цього місця.

Неможливо незалежно перевірити ці заяви, і українська влада заявила, що не може коментувати, чи розслідуються ці звинувачення. Guardian відвідав сміттєзвалище, розташоване на північно-західній околиці міста, через п’ять днів після звільнення Херсона та поспілкувався з працівниками полігону, а також з кількома мешканцями міста, які підтримали заяви інших влітку.

“Росіяни пригнали “Камаз”, наповнений сміттям і трупами, разом і розвантажили”, — розповів сміттєзбірник із Херсона, який побажав залишитися неназваним. “Ви думаєте, хтось збирався їх поховати? Вони їх скинули, а потім висипали сміття, і все”.

Працівники сміттєзвалища розповіли, що росіяни вибрали територію на найізольованішій стороні звалища. З міркувань безпеки відвідування неможливе. Водій вантажівки, який працює на полігоні, сказав, що не виключає, що росіяни могли замінувати територію або залишити нерозірвані пристрої.

Служба безпеки України вважає, що тіла тисяч загиблих російських військових неофіційно утилізуються, оскільки Кремль позначає їх як “зниклих безвісти”, намагаючись приховати свої втрати у війні проти України.

У травневому перехопленому телефонному дзвінку російського солдата говорилося, що його товариші були поховані на “звалищі з людський зріст” неподалік від окупованого Донецька.

Варто зауважити, згідно з повідомленням Генштабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення, станом на 21 листопада, орієнтовно склали особового складу ‒ близько 84600 (+390) осіб. Окрім цього, з початку повномасштабної російсько-української війни ворожа армія, ймовірно, втратила 8 044 одиниць військової техніки.