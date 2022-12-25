«Росіяни спробують зробити закінчення року темним і складним» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський застеріг, що ворог може здійснити нові масовані ракетні обстріли напередодні Нового року.

Про це глава держави зазначив у відеозверненні.

Президент ще раз привітав усіх, хто 25 грудня святкують Різдво за григоріанським календарем.

І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить усе, щоб ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні. Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним”, – наголосив він.

Він закликав цими днями дослухатися до повітряних тривог. Порадив ще раз пошукати і запамʼятати, де розташований найближчий Пункт Незламності.

Зеленський зауважив, що необхідно бути готовими подбати про себе, та допомагати іншим, зазначивши, що “коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати”.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив, що масовані ракетні удари РФ по Україні не слід пов’язувати з якимись особливими датами.