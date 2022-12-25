«Росіяни спробують зробити закінчення року темним і складним» – Зеленський

Про це глава держави зазначив у відеозверненні.
Президент ще раз привітав усіх, хто 25 грудня святкують Різдво за григоріанським календарем.
І хочу, щоб ми з вами зараз іще раз подякували – разом подякували – усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить усе, щоб ми з вами могли жити. Жити своїм життям і у своїй країні.
Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним”, – наголосив він.
Він закликав цими днями дослухатися до повітряних тривог. Порадив ще раз пошукати і запамʼятати, де розташований найближчий Пункт Незламності.
Зеленський зауважив, що необхідно бути готовими подбати про себе, та допомагати іншим, зазначивши, що “коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати”.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зауважив, що масовані ракетні удари РФ по Україні не слід пов’язувати з якимись особливими датами.
- Російський президент Володимир Путін заявив, що РФ готова вести переговори з усіма сторонами, залученими у війну в Україні, проте “Київ і його західні сторонники відмовилися брати участь у переговорах”.
- За словами високопосадовця зі США, Росія через спалення усіх запасів на десятому місяці широкомасштабного вторгнення використовує боєприпаси з десятиліттям давності, із високим рівнем відмов. Придатних до використання запасів у Росії є до 2023 року.
- Швидкість просування російських військ у районі Бахмута сповільнилася останніми днями. Російським військам, ймовірно, буде важко підтримувати темп своїх наступальних операцій у районі Бахмута, і вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.
- У Міністерстві оборони Німеччини розглядають два варіанти щодо нового російського наступу в Україні. Вони вважають, що РФ може використати Білорусь для відволікання уваги ЗСУ, або напряму залучити її до війни.