Про це речник Східного угруповання військ Збройних Сил України полковник Сергій Череватий зазначив в етері телемарафону.
Російські солдати застосовують артилерію усіх видів, а також танки та авіацію. Та попри усі зусилля, при яких ворог зазнає “колосальних втрат у живій силі та техніці”, росіянам не вдається вийти нам у тил та продовжити окупацію українського Донбасу.
“Ворог стабільний у намаганнях прорвати українську оборону та стабільно втрачає батальйон за добу”, – зазначив Череватий. “Близько 500 осіб за добу, що є просто величезні втратами для сучасної армії”.
Офіцер не зміг пригадати, коли після Другої світової війни десь були приблизно такі втрати.
Він резюмував, що противнику, навіть зараз, наприкінці десятого місяця повномасштабного вторгнення, не вдається прорвати стійку та непохитну оборону українських армійців.
Раніше у Генштабі зазначили, що протягом доби Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 склади боєприпасів
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