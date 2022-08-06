За даними ЗМІ, російські окупанти намагатимуться окупувати Миколаїв. Задля цього вони стягують до міста десятки тисяч своїх військових.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Як зауважили у ЗМІ, Росія стягнула на південь України 25 000 своїх армійців. З цієї кількості 10 000 розташовані на західному березі Дніпра. Мета військ – оточити місто Миколаїв.

Зазначається, що протягом останніх тижнів до регіону було перекинуто дев’ять підрозділів російських окупантів з окупованих Криму та Донбасу. В одному підрозділі нараховується від 500 до 800 осіб.

В The Times наголосили, що стягнення військ РФ на південь – це відповідь Кремля на успішний контрнаступ ЗСУ на цьому напрямку. За останній місяць українській воїни змогли відтіснити окупантів приблизно на 2 км від Миколаєва.

Водночас у виданні зауважили, що росіянам необхідна окупація Миколаєва, аби надалі просуватись на Одеську область.

Окрім цього наступ росіян може бути зумовленим необхідністю відтіснити ЗСУ якомога далі, аби українські захисники не могли знищувати мости через Дніпро на території тимчасово окупованої Херсонщини системами HIMARS.