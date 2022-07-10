Про це Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.
Очільник Луганської ОВА наголосив, що то була не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. Щойно військові ЗСУ зробили надійні захисні укріплення, цей наступ добіг кінця – росіяни за кілька місяців просунулися на декілька кілометрів. Зрештою Росія обрала тактику суцільного знищення великих міст.
Ворог все ще впевнений у своїх “героїчних” перемогах наприкінці лютого, відмовляючись від сприйняття дійсності.
Вчора поблизу Золотарівки окупанти потрапили під українську артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався.
Усі намагання росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються під тиском українських захисників.
Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіяни здійснили сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.
Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки – Гайдай // 7 фото
- Розпочалася сто тридцять сьома доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.
- Підтримувана Росією окупаційна влада Харківської області заявила, що Харківська область є “невіддільною частиною російської землі”, вказуючи на те, що Кремль, ймовірно, має намір анексувати частину або всю Харківську область.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні не буде ефективною ізраїльська пересувна всепогодна система протиповітряної оборони під назвою “Залізний купол”. Він наголосив, що нам потрібно розвивати свою протиповітряну та протиракетну оборону.