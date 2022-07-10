За словами очільника Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, росіяни стягують свої війська поблизу населеного пункта Білогорівка Луганської області. ЗС РФ завдають масованих ударів по околицях.

Про це Гайдай написав у своєму Telegram-каналі.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що то була не блискавична наступальна операція, а розбудова нашими військовими міцної лінії оборони. Щойно військові ЗСУ зробили надійні захисні укріплення, цей наступ добіг кінця – росіяни за кілька місяців просунулися на декілька кілометрів. Зрештою Росія обрала тактику суцільного знищення великих міст.

Ворог все ще впевнений у своїх “героїчних” перемогах наприкінці лютого, відмовляючись від сприйняття дійсності.

Вчора поблизу Золотарівки окупанти потрапили під українську артилерію і вимушені були бігти з позицій. Напад на Верхньокамʼянське в них не вдався.

Усі намагання росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ поки що захлинаються під тиском українських захисників.

Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів, а швидкоруч окупувати усю Луганщину все ще не в змозі. Тільки упродовж останньої ночі росіяни здійснили сім артилерійських обстрілів і чотири ракетних удари.













Росіяни стягують війська поблизу Білогорівки – Гайдай // 7 фото