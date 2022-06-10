Інтенсивність обстрілів Миколаєва пов'язана з тим, що російські окупанти стягнули самохідні артилерійські установки типу "Піон" на територію тимчасово окупованої Херсонської області, яка межує з Миколаївською.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він наголосив, що дальність пострілу САУ “Піон” може сягати 47 км, а тому і Миколаїв почав частіше опинятись під артилерійським вогнем. Сєнкевич додав, що САУ “Піон” перекинули на Херсонщину з окупованого Криму.

“Далі ворожі війська під’їжджають на безпечну для них відстань до Миколаєва і починають гатити. Вони дістають до двох районів – віддаленого району Корабельного і частини Інгульського району міста Миколаєва”, – зауважив мер Миколаєва.

За його словами, на найбільшій дистанції розліт такого снаряда складає близько 500 метрів.

Тобто, додав Олександр Сєнкевич, окупанти просто стріляють у напрямку міста, влучають у житлові райони, що призводить до загибелі мирних мешканців.

Зокрема 4 червня унаслідок такого обстрілу загинуло три жінки, які сиділи біля під’їзду у момент обстрілу.

“Дві на місці – вони сиділи біля під’їзду на лавочці. Одна проходила повз них – її швидка не довезла до лікарні і вона також померла. Через два дні, 6 червня ще один чоловік загинув в той час, коли він їхав в машині до себе додому в приватному секторі”, – розповів Сєнкевич.

Він наголосив, що окупанти не стріляють по військових об’єктах, а просто у напрямку Миколаєва. За даними Сєнкевича, росіяни виїжджають на 10-15 км від тимчасово окупованого Херсона і звідти починають стріляти. А українська артилерія не може знешкодити ворога, оскільки стріляє на відстань 20-30 км і не дістає до окупантів.

Проте, додав Сєнкевич, українським воїнам все ж вдалось знищити декілька “Піонів”, однак окупанти продовжують стягувати САУ на Херсонщину з Криму.

На думку очільника Миколаєва, основна мета російських обстрілів – вбивство людей, психологічна дестабілізація серед мирних мешканців та військових, та демонстрація своєї присутності і можливостей російської техніки.