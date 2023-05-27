Поки режим російського президента Володимира Путіна розправляється з критиками війни та іншими політичними інакомислячими, росіяни переслідують один одного у відлунні найтемніших років репресій Йосипа Сталіна, викликаючи розслідування, кримінальні звинувачення, переслідування та звільнення з роботи.

Джерело: The Washington Post

У Росії парафіяни засудили священників, які виступали за мир замість перемоги у війні з Україною. Вчителі втратили роботу після того, як діти почали говорити, що вони проти війни. Сусіди, які роками затаїли якусь дрібну образу, “настукали” на давніх ворогів. Робітники здають один на одного своїм начальникам або безпосередньо поліції чи ФСБ.

Це ворожа, параноїдальна атмосфера росіян, які воюють з Україною та між собою.

Приватні розмови в ресторанах і вагонах — це чесна гра для підслуховувачів, які викликають поліцію для арешту “зрадників” і “ворогів”. Пости в соцмережах і повідомлення — навіть у приватних чатах — стають викривальними доказами, які можуть призвести до стуку в двері агентів ФСБ.

Ефект жахливий: доноси сильно заохочуються державою, а новини про арешти та судові переслідування посилюються коментаторами-пропагандистами на федеральних телевізійних станціях і в каналах Telegram.

У березні 2022 року Путін закликав націю очиститися, випльовуючи зрадників, “як комарів”. Відтоді він неодноразово попереджав про внутрішніх ворогів, стверджуючи, що Росія бореться за своє виживання.

За даними правозахисної групи ОВД-Інфо, з початку вторгнення щонайменше 19 718 осіб було заарештовано за їхню протидію війні, проти 584 осіб порушено кримінальні справи, а проти 6839 – адміністративні. Багато інших зіткнулися із залякуванням або переслідуваннями з боку влади, втратили роботу або стали мішенню для родичів, повідомляє організація. За даними правозахисної організації “Меморіал”, зараз у Росії утримують 558 політв’язнів.

“Ця хвиля доносів — це одна з ознак тоталітаризму, коли люди розуміють, що добре — з точки зору президента — і що погано, тому “хто проти нас має бути притягнутий до відповідальності”, — сказав Андрій Колесніков московський політичний аналітик із Фонду Карнегі за міжнародний мир, якого влада визнала “іноземним агентом”.

Колесніков описує режим Путіна як все більш авторитарний, “але з елементами тоталітаризму”, і прогнозує важкі роки попереду.

“Я впевнений, що він не повернеться до нормального життя. Він не божевільний у медичному сенсі, але він божевільний у політичному сенсі, як і будь-який диктатор”, — сказав він, маючи на увазі Путіна.

Потік доносів зробив громадські місця небезпечними. Шкільні класи є одними з найбільш ризикованих, особливо під час санкціонованих державою ранкових уроків у понеділок “Розмови про важливі речі”, коли вчителі читають учням лекції про війну в Україні, мілітаристський погляд Росії на історію та інші теми, визначені державою.

Коли цього місяця я обідав з друзями в московському ресторані, один друг насторожено запитав офіціанта, чи є в ресторані камери.

У кабінеті, коли більше нікого не було, інший друг майже нечутно прошепотів свої антивоєнні думки, нервово бігаючи очима.

Коли нещодавно колишні студенти зібрались на зустріч випускників зі своїм учителем-пенсіонером, усі були напружені, делікатно досліджуючи погляди один одного, перш ніж поступово усвідомити, що всі ненавидять війну, тому вони могли говорити вільно, сказав москвич, пов’язаний із вчителем.

Камілу Мурашову, медсестру дитячого хоспісу, затримали в метро 14 травня після того, як хтось сфотографував на її рюкзаку значок із зображенням синьо-жовтого прапора України та повідомив про неї. Мурашову звинуватили в дискредитації військових.

40-річний менеджер з продажу Юрій Самойлов їхав у метро 17 березня, коли попутник помітив фон екрана його телефону, який є символом української військової частини “Азов”, і повідомив на нього. Згідно з матеріалами суду, Самойлова засудили за демонстрацію екстремістських матеріалів “необмеженому колу осіб”.

У радянські часи існувало моторошне слово – “стукач”, що означає особу, яка доносить на інших людей до правоохоронних органів.

У сучасній Росії більшість доносів, здається, роблять “патріоти”, які вважають себе охоронцями своєї батьківщини, за словами Олександри Архипової, соціальної антропологині, яка проводить дослідження на цю тему після того, як минулого року сама була засуджена за коментарі, які вона дала російському телеканалу Дождь.

Архипова з колегами-дослідниками виявили понад 5,5 тис. випадків доносів.

Наприклад, жінка із Санкт-Петербурга , яку в поліцейських документах ідентифікували як Є. П. Калачову, вважала, що захищає свою дитину від “моральної шкоди”, коли повідомила про плакати біля ігрового майданчика із зображенням зруйнованих російськими військами українських квартир зі словами: ” І діти?” У підсумку третьокурснику висунули звинувачення в дискредитації військових.

Архіпова розповіла, що про неї та кількох колег з університету донесли з електронної пошти, яка належить Анні Василівні Коробковій. Особа, яка назвалася Коробковою, стверджувала, що є онукою інформатора радянського КДБ, який більшу частину часу витрачав на написання доносів. Вона сказала, що йде його стопами.

Автор електронного листа стверджував, що це самотня жінка у віці 37 років, яка живе у великому російському місті, яка почала писати масові доноси на російських опозиціонерів минулого року. Вона стверджувала, що надіслала до ФСБ 1046 звітів про опозиційних діячів, які коментували незалежні ЗМІ, заблоковані в Росії з початку війни до 23 травня — приблизно по два доноси на день.

“У кожній бесіді шукаю ознаки кримінальних правопорушень — добровільну здачу та поширення недостовірної інформації про діяльність ЗС РФ”, — сказала вона.

“Якщо військовополонений каже, наприклад, що здався добровільно, то я пишу на нього два доноси — у ФСБ і у військову прокуратуру. Вона похвалилася, що її донос призвів до ліквідації найстарішої російської правозахисної групи Московської Гельсінської групи в січні.

“Загалом об’єктами моїх звинувачень були науковці, вчителі, лікарі, правозахисники, юристи, журналісти та звичайні люди”, – йдеться у листі. “Я відчуваю величезне моральне задоволення, коли за моїм доносом людину переслідують: звільняють з роботи, накладають адміністративні штрафи тощо”.

Посадити когось до в’язниці “зробило б мене дуже щасливою”, – написала вона, додавши: “Я також вважаю успіхом, коли людина залишає Росію після мого доносу”.

Архіпова зазначила, що Коробкова витратила багато зусиль на написання багатьох відповідей на свої запитання, і бачила свою мету в тому, щоб утримати аналітиків від розмов з незалежними ЗМІ про війну. “Таку людину можна знайти де завгодно”, – сказала Архипова. Вони відчувають себе так, ніби контролюють моральні межі. Вони відчувають, ніби чинять правильно. Вони допомагають Путіну, вони допомагають своєму уряду”.

Минулого літа Коробкова також засудила вчительку з Московської області Тетяну Червенко, яка має двох дітей, після того, як вона виступила проти війни в інтерв’ю німецькому виданню Deutsche Welle.

“У доносі було сказано, що я брала участь у агітації в класі. Вона вигадала факти. Вона мене не знає. Вона склала весь протокол”, – сказала Червенко.

Спочатку адміністрація школи відкинула повідомлення. Але Коробкова написала другий звіт уповноваженому Путіна з прав дитини Марії Львовій-Бєловій, яку Міжнародний кримінальний суд разом з Путіним звинуватив у викраденні українських дітей.

Після цього керівництво школи відправило вчителів і адміністраторів стежити за її уроками, особливо за “Бесідами про важливі речі”. Вони викликали поліцію до школи. Батьки, близькі до адміністрації школи, написали скарги на її звільнення. До моменту звільнення у грудні, за словами Червенко, вона відчула лише полегшення. Вона навіть не намагалася знайти іншу роботу.

На контакт з Коробковою не виходила. “Я не хочу годувати цих демонів. Я можу сказати, що вона була така горда, що мене звільнили. Це була її мета”, – сказала вона.

“Але мене вразила реакція влади. Зрештою, хто вона? Ніхто не знає, хто вона. І все ж вона подала рапорт і вони у відповідь звільнили мене”.

Як і в радянські часи, деякі доноси виглядають під прикриттям образи чи матеріальних мотивів. Відомий російська політологиня Катерина Шульман з понад мільйоном підписників на YouTube, яка зараз перебуває в Берліні, була жорстоко осуджена сусідами в доповіді московському меру після того, як вона покинула країну в квітні минулого року і була оголошена “іноагенткою”

Вони назвали Шульманн та її родину давніми “підривними” елементами, які “діють в інтересах своїх західних керівників, мета яких — розколоти наше суспільство”. Але суть скарги насправді була 15-річною майновою суперечкою.

“Це не політичне викриття, а старий економічний конфлікт, у якому люди намагаються скористатися моментом, яким вони його бачать, поки що безрезультатно”, — сказала Шульман.

У школах десятки повідомлень: вчителі повідомляють про дітей, діти повідомляють про вчителів, директори повідомляють про дітей чи вчителів, що підривають виховну роботу і сіють розкол, страх і недовіру в кімнатах шкільного персоналу, – сказав голова Альянсу вчителів Даніїл Кень.

“Дуже важко співіснувати, тому що, як і члени будь-якої групи, кожен у школі знає, що думають інші”, — сказав Кень.

За словами Архіпової, використання державою стукачів і численні випадкові арешти є потужними інструментами соціального контролю.

“Вас можуть заарештувати будь-якої миті, але ніколи не знаєте, заарештують вас чи ні. Вони націлені на кількох вчителів у кількох місцях, щоб кожен вчитель знав: “Тихо”, — сказала вона. “І річ у тому, щоб змусити всіх відчути страх”.