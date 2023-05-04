На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники створюють фейкові журналістські організації. Відтак на захоплених територіях Запорізької області росіяни створили осередок “союзу журналістів РФ”.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що це фейкове журналістське товариство, яке потрібно ворогу задля координації пропагандистів й створення ілюзії, що на тимчасово окупованих територіях існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сергій Корабельніков з Омська.

За даними ЦНС, з початку окупації росіяни заявили про створення на ТОТ мережі так званих “нових медіа”, які координуються самими ж росіянами. Обличчям “медіа” стали набрані з вулиці без досвіду роботи колаборанти.

Координує пропагандистів на тимчасово окупованих територіях росіянин Олександр Малькевич – наближена особа до Євгена Пригожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали “Таврія”, “Маріуполь 24” й “За медіа”.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупаційна адміністрація проводить “флешмоб”, в межах якого всі колаборанти знімають відео з відмовою від українського громадянства.

Як пояснили в ЦНС, в Україні немає процедури відмови від громадянства, про що відомо й росіянам. Мета такої акції “згуртувати” колаборантів в очікування можливого контрнаступу.

Так, фактично окупаційна влада намагається “помаркувати” зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення.

Додамо, що російський президент Володимир Путін затвердив так званий “порядок проживання в РФ” для українців на тимчасово окупованих територіях, що передбачає депортацію мешканців, котрі до 1 липня 2024 року відмовлятимуться приймати російське громадянство.

Водночас колаборант та призначений російськими окупантами так званим “головою Криму” Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства людей, які не встають, коли звучить російській гімн, наголошуючи на важливості відродження “СМЕРШу”.