Росіяни створили так звану "концепцію розвитку" зруйнованого та тимчасово окупованого ними Маріуполя. Проєкт нібито триватиме від 8 до 42 років.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України у Telegram.

У міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ нещодавно з’явився документ з назвою “концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь”. В ньому росіяни виклали власне бачення майбутнього українського міста, а його суть – повна інтеграція Маріуполя з так званою “ДНР”, з перспективою приєднання до Росії.

Зазначається, що населення Маріуполя, яке до російської агресії складало півмільйона жителів, за планами окупантів до 2025 року має “зрости” до 200 тисяч. Надалі протягом кількох років, в зруйнованому місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура.

Окремий розділ росіяни присвятили знищеному ними металургійному комбінату “Азовсталь”. Для нього визначено кілька варіантів сценаріїв, серед них:

Заповнення підземної частини “Азовсталі” сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь.

Створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

Варто зауважити, що на весь проєкт, залежно від обраного варіанту “реконструкції”, нібито відводиться від 8 до 42 років, а витрати складатимуть понад 60 мільярдів російських рублів.

Відповідні документи можна переглянути за посиланнями: “Концепція розвитку Маріуполя 1“, “Концепція розвідку Маріуполя 2“.