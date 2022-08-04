Росіяни створили в Мелітополі «фейковий університет»

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За його словами дипломи цього “закладу” не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу.
Міський голова додав, що наразі для випускників шкіл тимчасово окупованих територій – екстраумови під час вступу до університетів: “Не потрібно виїжджати з Мелітополя здавати мультитест ЗНО – для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду”, — написав Федоров.
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Зазначається, що ТДАТУ і МДПУ перереєстровані у Запоріжжі – університети працюватимуть саме там, а перший семестр відбуватиметься онлайн.
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