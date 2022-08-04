Росіяни створили в Мелітополі «фейковий університет»

Росіяни захопили приміщення Таврійського агротехнологічного (ТДАТУ) та Мелітопольського педагогічного (МДПУ) університетів, створивши замість них новий "фейковий університет".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами дипломи цього “закладу” не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу.

Міський голова додав, що наразі для випускників шкіл тимчасово окупованих територій – екстраумови під час вступу до університетів: “Не потрібно виїжджати з Мелітополя здавати мультитест ЗНО – для вступу достатньо зареєструватися на сайті університету та пройти усну співбесіду”, — написав Федоров.

Зазначається, що ТДАТУ і МДПУ перереєстровані у Запоріжжі – університети працюватимуть саме там, а перший семестр відбуватиметься онлайн.