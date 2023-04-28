У РФ відмовилися повертати до України 14-річну дівчинку, яку раніше вивезли росіяни, поки не відбудеться так званий "судовий розгляд" щодо неї.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, передає “Укрінформ”.

За його словами, дитину тримають фактично у полоні. Лубінець пояснив, що проти дівчинки відкрили кримінальну справу, почали проводили медичні огляди та не дозволяють спілкуватися з іншими українськими дітьми.

“Ми показали [на засіданні Радбезу ООН] фото цієї дівчинки. Їй 14 років, і її забрали абсолютно свідомо росіяни, і свідомо її тримають фактично у полоні. Бо коли ми почали займатися питанням її повернення додому, то Росія нібито відкрила там кримінальне провадження проти неї. Її почали оглядати медики без жодного дозволу на те батьків, не допускають до неї інших українських дітей тощо”, — заявив омбудсмен.

Як заявила російська сторона, доки відбувається судовий розгляд, то дитину вони не повернуть на територію України.

Уповноважений Верховної Ради вважає, що цей випадок вкотре продемонстрував, що Росія не хоче повертати українських дітей.

“Навіть тільки вдумайтеся (у цей – ред.) цинізм: мама в Україні, вона розшукує свою дитину, і росіяни, знаючи це, вигадують якусь судову справу — лише для того, щоб не віддати [нам] українську дівчинку, щоб це не був приклад того, що все ж таки ми можемо забирати українських дітей”, — додав він.