За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, успішний контрнаступ Збройних сил України змусив російських окупантів на півдні та у Криму розпочати термінову евакуацію своїх родин на території РФ.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МОУ.

Попри те, що окупаційна влада Криму запевнює місцевих мешканців у безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації, співробітники ФСБ та командири окремих військових частин почали таємно продавати своє житло та вивозити родини з півострова.

Водночас окупанти заборонили укладати угоди з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

“Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців буде викрито та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності”, – резюмували у ГУР МОУ.