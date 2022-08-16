Росіяни тікають з-під Джанкоя: почали евакуювати людей

Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, ставленик Росії, самопроголошений прем’єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram
“Мелітополь – єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя – не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!”, – написав Федоров.
Водночас Чубаров зазначив, що зараз в бік мосту через Керченську протоку уже висунулися “тисячі громадян РФ”.
Також про евакуацію населення повідомив і так званий прем’єр Криму Аксьонов: “Дав команду – зараз 5-кілометрова зона одчеплена, йде виселення всіх людей, які перебувають у 5-кілометровій зоні. Близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі”, – зазначив він.
За його словами, людей виселили з сіл Азовське та Майське Джанкойського району – їх тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєво, Табачне та Побєдне.
ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.
Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.
- 9 серпня у тимчасово окупованому Криму сталися вибухи. Вони трапилися в районі селища Новофедорівка, де знаходиться військовий аеродром.
- Внаслідок вибухів на військовому аеродромі “Саки” у тимчасово окупованому Криму було знищено щонайменше 8 військових літаків.
- Міністерство оборони України закликало “шановних російських” гостей не відвідувати український Крим, якщо вони не хочуть “неприємно спекотних літніх канікул”.
- Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при президентові України.