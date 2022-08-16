Росіяни тікають з-під Джанкоя: почали евакуювати людей

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на ранок 16 серпня стало відомо про евакуацію близько 2 тисяч осіб.

Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, ставленик Росії, самопроголошений прем’єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

“Мелітополь – єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя – не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!”, – написав Федоров.

Водночас Чубаров зазначив, що зараз в бік мосту через Керченську протоку уже висунулися “тисячі громадян РФ”.

Також про евакуацію населення повідомив і так званий прем’єр Криму Аксьонов: “Дав команду – зараз 5-кілометрова зона одчеплена, йде виселення всіх людей, які перебувають у 5-кілометровій зоні. Близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі”, – зазначив він.

За його словами, людей виселили з сіл Азовське та Майське Джанкойського району – їх тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєво, Табачне та Побєдне.