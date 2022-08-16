Росіяни тікають з-під Джанкоя: почали евакуювати людей

російсько-українська війна
11:44 У Латвії розпочали збір коштів на Bayraktar для України
11:43 Окупанти наступають з боку Лисичанського нафтопереробного заводу: ЗСУ відбивають атаки
11:39 На окупованій частині Донеччини загинула пропагандистка Земфіра Сулейманова: її авто підірвалось на міні
10:56 Україна отримала від Латвії ще шість гаубиць: їх вже задіяно на полі бою
10:52 Порошенко уклав угоду про закупівлю безпілотників оперативного рівня для ЗСУ
10:23 Флот РФ не може ефективно контролювати море — британська розвідка
10:19 Дональд Трамп заявив, що ФБР конфіскувало у нього три паспорти
09:41 Втрати ворога: ЗСУ ліквідували майже 44 тисячі окупантів
09:23 У Мелітополі пролунало 2 вибухи в районі підстанції
09:05 Між бойовиками так званих «ЛНР» та «ДНР» відбувся розкол: це може знизити ефективність окупантів – ISW
08:32 Військові РФ обстріляли кілька районів Харкова
08:16 Дніпропетровщина: росіяни обстріляли «Градами» та «Ураганами» два райони області, є постраждалі
07:43 16 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:17 Дощі та грози накриють всю Україну: прогноз погоди на 16 серпня
01:44 «Критика генерала Марченка може бути підготовкою для зміни Залужного» — Костенко
00:29 ООН підтримає відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС за згодою України та РФ

15 серпня

23:53 «Хороші» росіяни розчаруються і стануть на бік Путіна – блогер Варламов про заборону віз для росіян
23:31 На окупованій Донеччині оголосили «обвинувачення» п’ятьом іноземцям, котрі воювали проти РФ
22:59 Кількість продажів нерухомості в Україні зменшилась у 8 разів – дослідження
22:24 Латвія спорядила Україні 4 військові гелікоптери
21:47 Шольц переймається за «долю дисидентів» у разі заборони на видачу віз росіянам – Reuters
21:12 Гайд по королівських титулах: як і кого називати в Букінгемському палаці
19:57 В Україні створили Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму
19:24 Вартість електроенергії в Європі побила новий рекорд – Bloomberg
19:05 Верховна Рада звільнила від оподаткування допомогу сім’ям загиблих і поранених під час війни
17:42 РФ порушила велике табу, вдершись до України – Дуда
16:52 Верховна Рада ухвалила законопроєкт про «митний безвіз» з ЄС
16:24 Під Бахмутом загинув молодший брат нардепа VIII скликання Григорія Шверка
16:18 Нейромережа, яка створює картинки: що таке Midjourney?

Росіяни тікають з-під Джанкоя: почали евакуювати людей

У тимчасово окупованому Криму росіяни почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя. Станом на ранок 16 серпня стало відомо про евакуацію близько 2 тисяч осіб.

Вівторок, 16 серпня 2022, 11:26
Підтримати

Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook, ставленик Росії, самопроголошений прем’єр-міністр окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

 “Мелітополь – єдиний сухопутний коридор в Крим. Не буде Мелітополя – не буде Криму! А тим часом під Джанкоєм розпочалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!”, – написав Федоров.

Водночас Чубаров зазначив, що зараз в бік мосту через Керченську протоку уже висунулися “тисячі громадян РФ”.

Також про евакуацію населення повідомив і так званий прем’єр Криму Аксьонов: “Дав команду – зараз 5-кілометрова зона одчеплена, йде виселення всіх людей, які перебувають у 5-кілометровій зоні. Близько двох тисяч людей евакуйовано із зони надзвичайної події в Джанкойському районі”, – зазначив він.

За його словами, людей виселили з сіл Азовське та Майське Джанкойського району – їх тимчасово розмістили у школах сіл Кондратьєво, Табачне та Побєдне.

ДОВІДКА: Вранці, 16 серпня, у тимчасово окупованому Росією Криму знову пролунали вибухи. За інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова вибухи відбуваються у військовій частині росіян. За даними місцевих Telegram-каналів вибухи та пожежа – на трансформаторній підстанції.

Згодом у Криму окупаційна адміністрація підтвердила детонацію боєзапасів на складі у районі села Майське (Джанкойський район). У міноборони РФ причиною детонації назвали “загоряння на території тимчасового складу боєзапасів”.

Теги: війна, евакуація, вибухи в Криму, війна, евакуація, Крим, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook