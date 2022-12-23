Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
“Знову нелюди гатили з важкої артилерії по Нікопольському району, тричі вдаривши по тамтешнім громадам”, — йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, під ворожий вогонь потрапили Марганецька та Мирівська громади. Минулося без постраждалих та без масштабних руйнувань. В інших районах області, як сказав голова ДОР, день видався мирним.
Він попросив не втрачати пильності напередодні зимових свят: “Росіяни — нелюди, тому можуть знову вдатися до звичних для них методів терору. Пам‘ятаємо про правила безпеки, реагуємо на сигнали тривоги, дбаємо про себе й про своїх близьких. І традиційно — віримо в ЗСУ, в Президента і в Україну”, — додав голова ДОР.
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